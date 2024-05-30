وزير السياحة: حفل زفاف الملياردير الهندي تنفيذ شركة مصرية والقطاع الخاص يتقدم بسرعة الصاروخ

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القطاع الخاص في صناعة السياحة يتقدم بسرعة الصاروخ، متابعا: "دورنا كرقيب وكمرخص تقديم الدعم سواء المادي أو المعنوي على سبيل تقديم الأفكار.



وأضاف وزير السياحة خلال حواره ببرنامج “دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”مساء الأربعاء، أن تنفيذ حفل زواج الملياردير الهندي بسفح الهرم كان من تنفيذ شركة قطاع خاص مصرية ، معقبا"فخور بهؤلاء السشباب من القطاع الخاص ونقدم لهم الدعم"

وتابع: “ جميع القيادات في وزارة السياحة والآثار تعمل على دعم القطاع الخاص ونعمل كفريق في هذا الشأن ونظمنا مرتمر في شرم الشيخ حول تنظبم الأفراح الهندية ونتوقع زيادة هذه الأفراح في الفترة المقبلة”

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه يتم التعامل مع شركات عالمية للتسويق السياحي وصلت إلى 300 شركة، لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار لمصر.



سبب زيادة حصيلة مصر من السيائحين خلال عام 2023



وأضاف وزير السياحة خلال حواره ببرنامج “دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”مساء اليوم ، أن التعامل مع تلك الشركات العالمية هو سبب زيادة حصيلة مصر من السائحين خلال عام 2023، رغم الأحداث التي شهدها العام الماضي، واستمرار زيادة الأعداد السائحين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.



وأشار وزير السياحة إلى أن توافر الغرف الفندقية ومقاعد الطيران يمثلان 95% من العاومل المحددة لزيادة عدد السياح من 15 مليون زائر في 2023، إلى 30 مليون سائح قبل 2030، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة لكن هذان العاملان هما الأهم خاصة أن الطلب على السياحة المصرية موجود بالفعل ويتبقى توفير تلك الشروط.