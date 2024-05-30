وزير السياحة يكشف موعد الانتهاء من جميع الأعمال داخل المتحف المصري الكبير(فيديو)

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير تنتهي خلال 5 أو 6 أسابيع مقبلة".



وقال أحمد عيسى في حواره في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك تركيز كبير للانتهاء من كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير، مضيفا: "قاعات العرض الرئيسية في المتحف المصري الكبير تحكي قصص مهمة وهي كيفية استطاعة المصري القديم التقدم بالإنسانية ".

وتابع وزير السياحة:"المتحف المصري الكبير يحكي كيف كان يحكم المصري القديم دولته وهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وبرنامج الزيارة للمتحف المصري الكبير تستغرق يومين".



أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار،أن ارتفاع معدلات السياحة خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة “شطارة القطاع الخاص المصري”.



نستهدف رفع حصتنا السوقية بشكل يتناسب مع إمكانياتنا السياحية والأثرية



وأضاف وزير السياحة، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن الحصة السوقية للسياحة المصرية ارتفعت من جديد، و نستهدف رفع حصتنا السوقية بشكل يتناسب مع إمكانياتنا السياحية.



وتابع وزير السياحة: “لدولة المصرية لديها استراتيجية وطنية للسياحة تم اعتمادها وهي سياسات تجاه صناعة السياحة، موضحا: ”نتعامل مع صناعة السياحة على أنها صناعة عالمية وحصتنا السوقية كانت في عام 2010 حوالي 1.5% من مجموع السياح في العالم وهذا رقم قليل، ثم انخفض في 2019 عن هذه النسبة ولكن في عام 2023 ارتفعت الحصة السوقية لـ1.2%.



وأردف وزير السياحة “ارتفاع حصتنا في 2023 رغم ما حدث في المنطقة في الربع الأخير من أحداث جيوسياسية ومحققين أرقاما قوية خلال الأربع شهور الأولى من هذه السنة لأول مرة منذ عام 2010 بسبب تغيير السياسة التسويقية”

وفى ضوء توجيهات وزير الطيران المدني على تعزيز مشاركة قطاع الطيران المدنى المصرى في المعارض والمحافل الدولية المتعلقة بالسياحة والسفر والتى تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة فى هذا المجال، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية والمؤسسات المعنية بتطوير قطاع الطيران، شارك وفد رفيع المستوى يضم رئيس الشركة القابضه لمصر للطيـران ورئيس شركه ميناء القاهرة الجوى ورئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه ورئيس القطاع التجارى ورئيس قطاع السياحه ( الكرنك) بشركه مصر للطيران للخطوط الجويه.