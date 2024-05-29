نجم ليفربول: أريد أن أكون رقم 1

بات كاوميهين كيليهير حارس مرمى ليفربول قريبا من الرحيل عن صفوف الريدز بعدما أبدى الإيرلندي رغبته في الرحيل إلى نادي آخر.



أكد كيليهير أن طموحه المشاركة بشكل أكبر انتظاما ، والحصول على دقائق أكبر للمشاركة بشكل أساسي في المستقبل سواء كان مع ليفربول ونادي آخر.



ولعب كيليهير صاحب الـ25 عاما بشكل منتظم مع ليفربول في الموسم الماضي، بعدم إصابة البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، وشارك الحارس الإيرلندي في 26 مباراة في كافة المسابقات، أي عدد مباريات أقل من أليسون بـ 6 مباريات.



كان كيليهير صرح لوسائل الإعلام الإنجليزية أن تذوق طعم المشاركة كأساسي وأرغب في أن أفعل ذلك طوال الوقت، لدي طموح رئيسي أن أكون الحارس رقم واحد.



وتابع حارس ليفربول أن قضى وقتا رائعا في ليفربول، وكانت رحلة مجنونة بالنسبة له وأحببتها تماما ، وأحب النادي والمشجعين ولديه علاقة رائعة مع اللاعبين والموظفين.



وواصل: حال كان ذلك في ليففربول أو في أي مكان آخر، وأشعر أن الخطوة التالية بالنسبة لي هي أن أصبح اللاعب رقم واحد.

