صفقة هولندية.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو، خلال انتقالات الصيف المقبلة، ليكون بديلاً في حال رحيل نجم الريدز، الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فان باكايوكو، هو البديل المتوقع للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي 2024.

ليفربول يجد بديل نجمه محمد صلاح

وينتهي عقد هداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح مع الريدز، في صيف 2025، لكن اسم الفرعون المصري، ارتبط بمغادرة أنفيلد هذا الصيف.

وترى إدارة ليفربول أن باكايوكو بديل مناسب لمحمد صلاح، في حالة رحيله، وخاصة أنه أحد أفضل المواهب في الدوري الهولندي.

ومن المتوقع أن يتم اختيار باكايوكو ضمن قائمة منتخب بلجيكا لكرة القدم، المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الشهر المقبل.

وشارك جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو في 48 مباراة مع آيندهوفن هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 14 هدفًا وقدّم 14 تمريرة حاسمة.