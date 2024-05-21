تحديات تنتظر محمد صلاح في الموسم الجديد مع ليفربول ‏

فتح النجم المصري محمد صلاح باب البقاء مع ليفربول بتغريدة مثيرة كشف فيها رغبته في البقاء مع الريدز خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن صلاح قد يكون في طريقه إلى الدوري السعودي في الصيف، ولكنه تمسك في تغريدته المثيرة بالبقاء مع الفريق الإنجليزي.

اقرأ أيضاً: غضب في برشلونة بسبب قانون ( مبابي )

وقال صلاح في رسالته عبر حسابه على منصة إكس للتغريدات القصيرة :"نحن نعرف أن البطولات هي الأمر الهام، ونحن سنقوم بكل شيء ممكن لتحقيق ذلك الموسم المقبل".

وأضاف :"جمهورنا يستحق ذلك، وسنقاتل بشراسة من أجل الوصول لهذه الغاية".

تحديات ينتظرها محمد صلاح

وبالتأكيد فإن صلاح سيواجه تحديات كبيرة مع ليفربول في خلال الموسم الجديد.

وسيكون على صلاح أن يلعب دور القائد للمشروع الجديد في النادي تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت.

وسيكون على صلاح وباقي رفاقه تأكيد قوتهم والمنافسة بقوة على الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد لبداية عصر جديد تحت قيادة سلوت.

وسيشهد الموسم الجديد عودة ليفربول من جديد إلى دوري أبطال أوروبا بعد الابتعاد الموسم الماضي، وبالتأكيد فإن الجمهور يُمني نفسه بتحقيق اللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وسيسعى صلاح إلى الاقتراب أكثر من مراكز القمة في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، إذ سجل النجم المصري 211 هدفاً مع ليفربول في كافة المسابقات منذ انضمامه إليهم في 2017.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين خلف الأسطورتين آيان راش الذي سجل 339 هدفاً، وروجر هانت الذي يأتي ثانياً برصيد 262 هدفاً.

وحقق صلاح في مسيرته مع ليفربول عدة بطولات مهمة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة، ولقب الدوري الإنجليزي مرة، ولقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مرتين.

وحقق صلاح أيضاً مع الريدز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ولقب كأس السوبر الأوروبي مرة، ولقب كأس العالم للأندية مرة.

وحقق صلاح لقب الدرع الخيرية مع ليفربول مرة أيضاً، وبالتأكيد فإن النجم المصري أصبح بالفعل أسطورة من أساطير النادي، ولكن الجمهور لايزال بانتظار المزيد منه خلال ماهو قادم.