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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الهولندي (فيديو)

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كشفت تقارير إنجليزية عن إهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب بديل لمحمد صلاح تحسباً لإمكانية مغادرته صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وأكدت شبكة “فوتبول إنسايدر” أن ليفربول يسعى للتعاقد مع الجناح البلجيكي الصاعد يوهان بكايوكو لاعب أيندهوفن الهولندي.

وأضافت ان بكايوكو أصبح على رأس إهتمامات ليفربول خاصة مع تولي آرني سلوت مهمة المدير الفني للفريق خلفاً ليورجن كلوب.

وقدم يوهان بكايوكو عروضاً قوية مع فريقه أيندهوفن خلال الموسم الحالي، بعدما أحرز 14 هدفاً لفريق وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

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