سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الجنيه الإسترليني، أمام الجنيه المصري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، مسجلا فى البنك المركزي سعر 60,67 للشراء، و60,83جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 60,57 للشراء، 60,88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالآتي:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

60,67 جنيه للشراء.

60,83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

60,57 جنيه للشراء.

60,88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

60,57 جنيه للشراء.

60,80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

60,48 جنيه للشراء.

60,77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

60,57 جنيه للشراء.

60,78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

60,50 جنيه للشراء.

60,76جنيه للبيع

تلقى الدولار الأمريكي، الأربعاء، دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأميركية.سجلت العملة الروسية الروبل تراجعا مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

سجلت العملة الروسية الروبل تراجعا مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.