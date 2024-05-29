تعرف على أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.47 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم47.46 جنيه للشراء.

47.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.47 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.49 جنيه للشراء.

60.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.99 جنيه للشراء.

155.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.93 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.04 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سجلت العملة الروسية الروبل تراجعا مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر "آر.تي.إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1170.0.

وخسر المؤشر "إم.أو.إي.إكس" المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44.

تلقى الدولار الأميركي، الأربعاء، دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأميركية.