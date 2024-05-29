تعيين وكيل جديد لكلية الطب في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور عمر أحمد محمد عزام الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي كان يشغل منصب مدير العيادات الخارجية.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة وكيل كلية الطب الجديد، ووجهه بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وضرورة العمل كفريق واحد.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة

وكلف رئيس جامعة القاهرة الوكيل الجديد لكلية الطب، بزيادة القوافل الطبية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتفعيل دور الكلية وزيادة دورها في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتنسيق مع المؤسسات المختصة ونشر الوعي التطوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع.

تنظيم يوم التوظيف في كلية الطب جامعة القاهرة

ونظمت كلية الطب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب، يوم التوظيف لخريجي الكلية الطب، يوم الإثنين الموافق 27 مايو، بمركز المؤتمرات بالكلية.

ويعد "يوم التوظيف" الذي تنظمه كلية الطب جامعة القاهرة سنويًا؛ فرصة استثنائية لخريجي الكلية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل من مختلف المؤسسات الطبية الرائدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانخراط في مسارات مهنية ناجحة.

ويهدف "يوم التوظيف" إلى توفير فرص عمل مميزة لخريجي الكلية، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات الطبية الرائدة من مختلف القطاعات، مما يساعد خريجي كلية الطب على إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وربطهم باحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لخريجي الطب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتبادل النقاش والتعرف على متطلبات الوظائف بدقة، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم.

وتقام ضمن فعاليات يوم التوظيف، ورش عمل حول مهارات التوظيف لمساعدة خريجي الطب على تحسين فرصهم في الحصول على الوظائف في المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، وشركات الدواء، ومراكز الأبحاث.