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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفدًا صينيًا لبحث تعزيز التعاون (شاهد)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدًا صينيًا برئاسة السيد يانغ واى رئيس المؤسسة الصينية لتعليم اللغة الصينية الدولية. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رجب طاجن مدير المكتب القانوني، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والمستشار التعليمي الصيني بالقاهرة، والدكتورة رحاب محمود رئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة معهد كونفوشيوس بالجامعة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جامعة القاهرة في مختلف المجالات، وخاصة برامج تدريب المعلمين في مجال تعليم اللغة الصينية نظرًا لتزايد الطلب على تعلمها في مصر، وتعليم اللغة العربية للصينيين.

اهتمام جامعة القاهرة بتطوير التعاون الدولي 

وأكد الدكتور محمد الخشت، ترحيب جامعة القاهرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المرموقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون مع الصين في إطار الملفات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأشاد السيد يانغ واي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والصين، مؤكدًا حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة، باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات في العالم العربي وأفريقيا.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه جامعة القاهرة لتعلم اللغة الصينية وتعليم اللغة العربية للصينيين، مؤكدًا على أن تعلم اللغة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعبين المصري والصيني.

وقدم يانغ واي، عرضًا عن برامج المؤسسة في مجال تعليم اللغة الصينية، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها خبرة واسعة في هذا المجال، وأنها على استعداد لتقديم الدعم لجامعة القاهرة في مجال تطوير برامج تعليم اللغة الصينية.

ودار حوار موسع بين رئيس جامعة القاهرة ورئيس المؤسسة الصينية لتعليم اللغة الصينية الدولية، حول الحضارة المصرية العريقة وتاريخ الفكر الصيني، خاصة فلسفة لاوتسى وكونفوشيوس، ودورهما التاريخي في تطور الفكر الصيني.

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