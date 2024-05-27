400 برنامج دراسي في جامعة القاهرة لإعداد خريجين دوليين

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن وجود 400 برنامج دراسي في الجامعة لإعداد خريجين دوليين.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان "إبداع 12" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 22 جائزة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة فتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الطلاب الموهوبين معين لا ينضب وخريجو الجامعة أصبح لهم دور ومكانة في سوق العمل وينتظرهم الكثير.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات، قائلًا: إن هذا اليوم يمثل الإبداع المصري في أزهى مراحله وإبداعاته تحت ظلال الدولة المصرية الوطنية، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، منوها بأن مصر تنجب باستمرار علما، وفنا، وأدبا، وثقافة، وفي كل المجالات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن ما رآه من طلاب الجامعات من إبداع وتألق يبشر بأن مستقبل الفن المصري سيكون كبيرا وعظيما.

حفل ختام مهرجان إبداع في جامعة القاهرة

ونظم المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، الذي انعقد في جامعة القاهرة، العديد من الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية والاستعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين، كما تضمن الحفل عرض فيلم قصير عن مسابقة إبداع 12، وعرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية، وتكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية أبرزهم المايسترو نادر عباسي، والفنانة سهير المرشدي، والنجم محمود حميدة، والفنان عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان سامي مغاوري، والفنان محمد دياب، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف مجالات المهرجان.

