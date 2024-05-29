أسباب حدوث فقر الدم عند الأطفال

يُعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة بين الأطفال، وهو حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، التي تنقل الأكسجين لأنسجة الجسم.

وقد يجعلك فقر الدم تشعر بالتعب وضيق النفس، ويمكن علاج فقر الدم بتناول مكملات الحديد، وقد يلزم أحياناً إجراء المزيد من الاختبارات أو العلاجات إذا كان الطبيب يتخوف من وجود نزيف داخلي



وقد تشمل أعراض المرض فقر الدم ما يلي:

الإرهاق الشديد، والضَّعف، وشحوب الجلد.

ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النَّفَس.

الصُّداع، أو الدوار، أو الدوخة، برودة اليدين والقدمين.

التهاب أو ألم في اللسان، وهشاشة الأظافر

اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا.

ضعف الشهية، وخصوصاً في الرُّضَّع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

أسباب فقر الدم عند الأطفال

عدم استهلاك الطفل لكميات الحديد يؤثر في الطفل قلة كرات الدم الحمراء: يحدث فقر الدم للطفل بسبب نقص الحديد، عندما لا يملك الجسم الحديد الكافي لإنتاج الهيموغلوبين، الذي يُعتبر جزءاً من كريات الدم الحمراء التي تمنح الدم لونه الأحمر، وتساعد هذه الكريات على حمل الدم المشبَّع بالأكسجين للجسم

فقدان الدم: نقص كريات الدم الحمراء في الجسم تتسبب في فقر الدم إذا فقد الطفل دماً؛ فقد بعض الحديد، كما أن الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، خاصة الإسبرين، يمكن أن ينتج عنها نزيف بالسلسلة المعوية العليا

- أكثر الأطفال عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الأطفال الذين لا يأكلون اللحوم والأطعمة التي تحوي الحديد