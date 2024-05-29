أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار الذهب.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3140 جنيهًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2355 دولارًا