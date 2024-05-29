الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

أسعار الذهب..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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صحيفة: الدولار القوي يزيد من بريق الذهب

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انخفاض أسعار الذهب فى التعاملات المسائية


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار الذهب.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا في مصر نحو 3140 جنيهًا
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيهًا
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2355 دولارًا

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