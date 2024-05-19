يعالج فقر الدم .. طريقة عمل التمر بحشوة اللوز وجوز الهند

التمر من الثمار التي تتميز بفوائدها العديدة للجسم، كما ينصح الأطباء بتناوله يوميًا، فيمد الجسم بالطاقة ويحميك من الأمراض، ويعمل على طرد السموم من الجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل أصابع التمر المحشي باللوز والسمسم وجوز الهند الشهي.

أصابع التمر واللوز

طريقة عمل أصابع التمر واللوز

المقادير

- التمر : 500 جراماً (منزوع النواة)

- الزبدة : 50 جم

- كريمة الخفق : 100 جراماً

- السمسم : 50 جم

- لوز : 100 جراماً (مجروش)

- جوز الهند : 50 جم (مبشور)

طريقة التحضير

أدخلي التمر بعد نزع النواة منه في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح أكثر ليونة.

في وعاء للخلط، اخلطي الزبدة مع الكريمة والسمسم وجوز الهند.

احشي حبات التمر بالخليط السابق.

أضيفي على وجه أصابع التمر اللوز المجروش، وصُفي التمر المحشي في طبق وأدخليه للثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك المكونات، ثم قدميه.

فوائد تناول التمر

يوفر العناصر الغذائية الأساسية

يحتوي كل 100 جرام من التمور الطازجة على حوالي 280 سعرة حرارية ، وتمنحك حجم الحصة نفسها أيضًا أكثر من 15 % من احتياجاتك اليومية من العديد من المعادن الأساسية ، مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك التمر الكثير من الألياف الغذائية كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض الفوليك والفيتامينات A و K والحديد والصوديوم والكالسيوم.

يساعد في علاج أعراض فقر الدم

فقر الدم هو حالة تتميز بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء وله أسباب عديدة ، ولكن عادة ما يكون بسبب نقص الحديد ، ويعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من أعراض مثل التعب والدوار وشحوب الجلد وسرعة ضربات القلب ، وما يجعل التمر مفيدًا لفقر الدم هو أنه غني بالحديد

يساعد على تحسين الوظيفة المعرفية

يمكن أن يساعد التمر في الحفاظ على عقلك حادًا حتى مع تقدمك في العمر بسبب العناصر الغذائية الموجودة فيه ، مثل الزنك وفيتامين أ ، اللذان يقومان بحماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، وقد ارتبط هذان المرضان بالأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

دعم صحة القلب

أظهرت الدراسات السابقة أن التمر يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم حيث يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والمعاناة من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية ، يمكن أن يساعد التمر في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.