الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

أسعار صرف الدولار الأمريكي..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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صحيفة: الدولار القوي يزيد من بريق الذهب

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أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الاسبوع  الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

أسعار صرف الدولار


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيها للبيع.
جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.12 جنيه للشراء، و46.22 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

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