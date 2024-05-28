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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا: الكونفدرالية البطولة الأهم للزمالك في الفترة الحالية

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" : " الكونفدرالية كانت هي البطولة الأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت خاصة مع تواجد مجلس إدارة جديد ".

وأضاف: " مجلس الزمالك كان يواجه الكثير من الضغوط الخارجية في الفترة الماضية وهذا اللقب منحهم بعض الهدوء ".

وأكمل: " عندما تم تصعيدي للفريق الأول وجدت فريقاً مكتظ بالنجوم وتعلمت منهم الكثير ".

وأتم: " فريق الزمالك الحالي يضم الكثير من النجوم لذلك لا اتعامل معهم من منطق النجومية أو كنجم للفريق ".

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