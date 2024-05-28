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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا يطالب بتخصيص إيرادات سوبر الأهلي والزمالك لدعم غزة

شيكابالا قائد الزمالك
شيكابالا قائد الزمالك

حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم وقائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة.

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وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر” : “ اتمنى أن توجه إيرادات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الاهلي والزمالك لدعم أهالينا في غزة ”.

وأضاف: “ اذا كان هذا الأم في استطاعتنا سيكون شئ جيد للغاية، هذا هو دورنا وهو أقل مايمكننا فعله لمساندة غزة ”.

ويلتقي الزمالك بمنافسه التقليدي الاهلي بعد حصولهما على بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال افريقيا.

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