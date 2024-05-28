10 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية

ووفقا للدكتورة ستيبانوفا، فإن أمراض الدورة الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الالتزام بنمط حياة صحي أمر ممكن تمامًا، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تزيد مشاعر الوحدة من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30٪.

يمكن أن يكون لنمط الحياة والروتين اليومي تأثير كبير على صحة قلبك تشمل عوامل الخطر الرئيسية استهلاك الملح الزائد والكحول والتدخين ونمط الحياة غير المستقر وسوء التغذية واضطرابات النوم.

لتحسين صحة القلب، من المهم الإقلاع عن التدخين، من الضروري أيضًا تنفيذ التغذية السليمة والنوم المنتظم في حياتك اليومية. الرعاية الصحية المستمرة يمكن أن تحقق نتائج مهمة.

عند ظهور أول علامة على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل سرعة ضربات القلب أو ألم في الصدر أو خفقان في الصدر، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

تلعب التغذية السليمة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

الرمان.

الجوز.

الأفوكادو.

بذور الكتان.

السبانخ.

البروكلي.

الحبوب وخاصة الشوفان البني.

اليقطين.

البقوليات.

التفاح.

وبالتالي، فإن تناول هذه الأطعمة بانتظام قد يكون له آثار مفيدة على نظام القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ولا تلعب التغذية فحسب، بل النشاط البدني أيضًا دورًا رئيسيًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والحفاظ على الصحة العامة.

وممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تحسين وظائف القلب، وزيادة كفاءتها وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل احتشاء عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم.

والنشاط البدني يساعد على خفض يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف خصيصًا لـ MedicForum: "مستويات الكوليسترول في الدم والسيطرة على ضغط الدم".

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على حرق السعرات الحرارية الزائدة والحفاظ على وزن صحي. تعتبر السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فإن النشاط البدني يساعد في تقليل هذا الخطر.

يحفز النشاط البدني عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد جسمك على استخدام الأكسجين والمواد المغذية بشكل أكثر كفاءة وهذا يساعد على منع حدوث العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.