الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين

د النائب مصطفي الكحيلي
د النائب مصطفي الكحيلي

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لجمهورية الصين ، حيث تعكس مدي قوة العلاقات بين مصر والصين ، مشيراً أن الزيارة تأتي في توقيت هام حيث أزمة القضية الفلسطينية ، وما تشهده غزة  والأحداث الجارية في رفح ،حيث أن من المقرر أن تتصدر القضية الفلسطينية والاحداث الجارية بغزة جدول الأعمال 

وأضاف " الكحيلي " ان العلاقات المصرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات ، وخاصة لما تمثله القاهرة من أهمية في القارة الإفريقية، لافتاً  إ لي حجم الشراكات الإستثمارية بين مصر والصين  ،  وكذلك تاتي الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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واشار " الكحيلي " أن ن زيارة الرئيس السيسي للصين وعقده لقاءات مع الشركات الاستثمارية يأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها مشيراً إلي أن الزيارة تأتي  لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات،و تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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 العلاقات الثنائية

ومن المقرر ان يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج غدا الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسى بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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