برنامج الإسكان السعودي: نسبة تملك السعوديين تجاوزت 63% بنهاية العام الماضي

أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان في السعودية، أيمن صالح، أنه منذ إطلاق رؤية المملكة كان العمل على تقليص مدة انتظار المواطنين للحصول على الوحدات السكنية ليصبح الاستحقاق لهم فوريا.

وأردف صالح، أن القروض العقارية كانت 240 مليار ريال عند بدء برنامج الإسكان، ووصلت حاليا إلى 800 مليار ريال من خلال القروض العقارية التي قدمت للمواطنين مقابل تملكهم للمساكن خلال الفترة الماضية.

وأضاف صالح، أن الرؤية من خلال برنامج الإسكان تمر بثلاث مراحل، الأولى كانت في مرحلة البناء ومن خلالها تم إطلاق 13 كيانا تساهم في رفع الشفافية وتنظيم السوق العقارية، وهو ما مكن من طرح العديد من الوحدات السكنية وخدمة المواطنين بالتكامل مع الجهات التمويلية والمطورين من القطاع الخاص، وتم الوصول إلى نسبة تملك 60% بنهاية عام 2020 بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج.

وتابع الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان في السعودية: "نحن حاليا في المرحلة الثانية وتنتهي في عام 2025"، مؤكدا أن برنامج الإسكان يقوم على 4 محاور أساسية هي تمكين الطلب وتحفيز العرض والتمويل والتشريع ومن خلال رفع النضج لجميع الكيانات وللسوق العقارية تم الوصول إلى نسبة تملك 63.74% بنهاية عام 2023 وفق خطة البرنامج.