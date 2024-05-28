حالة الطقس في السعودية..أمطار ورياح مثيرة للأتربة في هذه المناطق

تشهد عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، فرص لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم الثلاثاء الموافق 20 ذو القعدة 1445هـ/ 28 مايو 2024.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن تتساقط الأمطار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة

حالة الطقس في السعودية

أما عن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر متوسط الموج.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، ويرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف، وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة اليوم في السعودية 28-5-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 44 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 23.

درجة الحرارة في أبها العظمى 31 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 39 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 18.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 39 والصغرى 24.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 37 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 35 والصغرى 22.