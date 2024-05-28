أنشيلوتي يعلنها: سأعتزل في ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه سيعتزل مجال التدريب داخل النادي الملكي مضيفا أن تركيزه منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في مطلع شهر يونيو المقبل.



أضاف أنشيلوتي: سأعتزل في ريال مدريد، ستنتهي مسيرتي في ريال مدريد، لكن أولاً أريد دوري أبطال أوروبا آخر.



وتابع مدرب ريال مدريد أنه يرفض الحديث عن كيليان مبابي الذي رحل عن باريس سان جيرمان، مع اقترابه للإنتقال إلى الملكي مضيفا:" سأتحدث فقط على لاعبي فريقي لأنهم جيدون جدًا".



وواصل: تواجد كيليان مبابي في أولمبياد باريس، أعتقد أن اللاعبين الذين يذهبون إلى بطولة أمم أوروبا. مثل كامافينجا، لا يذهبون إلى الألعاب الأولمبية.



وتابع كارلو أنشيلوتي: فينيسيوس يتحسن كل يوم، لقد فهم جود بيلينجهام على الفور ما يعنيه التواجد في ريال مدريد، مضيفا أن دافيد نجله سيستمر معه داخل الجهاز الفني طالما أنه موجود مع الملكي.



كروس يرفض أموال الدوري العسودي

ومن جانبه أكد الألماني توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، رفضه اللعب بالدوري السعودي وأنه يفضل اعتزال كرة القدم عن اللعب هناك رغم العروض التي انهالت عليه مؤخرًا من كبار الأندية بدوري روشن.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي ستقام هذا الصيف في بلده ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث يتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بجوار كل من: سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.



وقال توني كروس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لقد استمتعت حقًا بتلك الصافرات، كما قلت من قبل، أكثر ما سأفتقده هو كرة القدم، لكنني سأعتزل في ريال مدريد، وهو ما أردته دائمًا".

وأضاف: "الصافرات التي تعرضت لها لم تزعجني على الإطلاق. يمكن للجميع أن يكون لديهم رأيهم، لكن رأيي لم يتغير أبدًا".

واختتم: "بالنسبة لي إنه بلد لا أرى نفسي ألعب فيه لأسباب مختلفة كما أوضحت، أنا صريح جدًا، لا يمكنني اللعب في السعودية".

وكان توني كروس قد تلقى صافرات استهجان كبيرة من جمهور السعودية في السوبر الإسباني يناير الماضي، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الدوري السعودي من قبل ورفض اللعب هناك.

تكريم توني كروس

يذكر أنه تم تكريم نجم نادي ريال مدريد توني كروس والذي كان لاعبا أساسيا في لقاءه الأخير بالدوري الإسباني أمام أشبيلية يوم السبت الماضي.

كروس لعب آخر مباراة له مع ريال مدريد بشكل أساسي حيث أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله كرة القدم عقب كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

سيكون موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموتد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في يوم السبت المقبل الموافق 1 من شهر يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ويمبلي» الشهير بمدينة لندن.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بالنسبة إلى القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ستنقل المباراة عبر الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط «bein sports»، وتحديدًا على قناة bein sports 1.