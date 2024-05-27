كروس: لم أتخيل هذا الوداع من جماهير ريال مدريد

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على الوداع التاريخي الذي شهده ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، أول أمس السبت.

وتعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الأخيرة للألماني توني كروس مع الميرينجي على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، بعدما قرر اعتزال لعبة كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وتحدث توني كروس في تصريحات بالقناة الرسمية لريال مدريد، حيث قال: "فور وصولي لريال مدريد في 2014، لم أتخيل أبدًا أن أحصل على مثل هذا الوداع، لكنه مميزًا للغاية، وسيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

وأكمل: "بالتأكيد، حاولت ألا أبكي، لكن عندما رأيت ابنتي تبكي، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، لا يمكن نسيان هذه اللحظات أبدًا. سأتذكرها للأبد وأطفالي وزوجتي أيضًا".

وأضاف: "خوض المواجهات ضد الفرق الألمانية بالطبع يكون صعبًا، لقد لعبنا ضدهم جميعًا هذا الموسم، لايبزيج وبايرن ميونخ وفي النهائي سيكون بوروسيا دورتموند".

وأتم كروس تصريحاته: "بالتأكيد، الأمر لن يكون سهلًا، هذه المباراة صعبة للغاية تنتظرنا يوم السبت، لقد شاهدت بوروسيا ضد باريس سان جيرمان، وأدركت قوة هذا الفريق".