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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كروس: لم أتخيل هذا الوداع من جماهير ريال مدريد

توني كروس
توني كروس

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على الوداع التاريخي الذي شهده ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، أول أمس السبت.

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وتعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الأخيرة للألماني توني كروس مع الميرينجي على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، بعدما قرر اعتزال لعبة كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وتحدث توني كروس في تصريحات بالقناة الرسمية لريال مدريد، حيث قال: "فور وصولي لريال مدريد في 2014، لم أتخيل أبدًا أن أحصل على مثل هذا الوداع، لكنه مميزًا للغاية، وسيبقى في ذاكرتي إلى الأبد".

وأكمل: "بالتأكيد، حاولت ألا أبكي، لكن عندما رأيت ابنتي تبكي، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، لا يمكن نسيان هذه اللحظات أبدًا. سأتذكرها للأبد وأطفالي وزوجتي أيضًا".

وأضاف: "خوض المواجهات ضد الفرق الألمانية بالطبع يكون صعبًا، لقد لعبنا ضدهم جميعًا هذا الموسم، لايبزيج وبايرن ميونخ وفي النهائي سيكون بوروسيا دورتموند".

وأتم كروس تصريحاته: "بالتأكيد، الأمر لن يكون سهلًا، هذه المباراة صعبة للغاية تنتظرنا يوم السبت، لقد شاهدت بوروسيا ضد باريس سان جيرمان، وأدركت قوة هذا الفريق".

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