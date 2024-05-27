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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كورتوا يعلق على موقعة ريال مدريد ودورتموند في نهائي الشامبيونزليج

كورتوا
كورتوا

علق تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان ريال مدريد قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة، بينما تخطى بوروسيا دورتموند عقب باريس سان جيرمان في نفس الدور.

وتحدث بوروسيا دورتموند في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية عن حالته الجاهزية، حيث قال: "ليس متأكدًا من لعبي في مايو، لكنني سعيدًا بالعودة والجاهزية للمشاركة".

وتابع: "بالتأكيد متوترًا أمام قادش، لأنها كانت المباراة الأولى بعد 9 أشهر من الغياب، ثم في مواجهة ألافيس".

وأضاف: "شعرت أنني بحالة جيدة للغاية، وقلت لنفسي لقد عدت الاَن، وحاولت أن أظهر ذلك على أرض الملعب".

وعن موقعة دورتموند، قال: "الناس تظن أن هذه المباراة ستكون سهلة، لكن بوروسيا فريق صعب للغاية، يجب أن نكون جاهزين بنسبة 200% لتحقيق الفوز عليهم".

وأتم كورتوا تصريحاته: "سعيد للغاية لكوني جزءًا من تاريخ ريال مدريد، وأسعى لمساعدة الفريق مثلما حدث منذ عامين، وأن نحصل على اللقب الخامس عشر".

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