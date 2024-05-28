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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وقعت إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان فى مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعى وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام بتوقيع البروتوكول اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والدكتور أشرف  عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى بحضور الأستاذ  دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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ويهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعى والإستفادة من البيانات وصور الأشعة التشخصية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذا الإستفادة من الإمكانيات العملية والفنية للكوادر الفنية للطرفين فى جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

ويأتى البروتوكول فى إطار حرص القوات المسلحة على خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.

 

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