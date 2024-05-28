عذبها والدها وقص شعرها.. عرض طفلة على الطب الشرعي بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة اتهام أب، بالاعتداء على ابنته وتعذيبها باستخدام آلة حادة وحزام، ما ترتب عليه إصابتها بجروح، ثم قام بقص شعرها.

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن إصاباتها، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات نشبوب خلافات بين الأب المتهم ووالدة الطفلة المجني عليها استدعت طردها من المنزل، وبعد عودة زوجته؛ ظن أن الطفلة الصغيرة ساعدت والدتها على العودة للمنزل فقرر الانتقام منها.

وأضافت التحريات أن المتهم متعاط للمواد المخدرة، وسبق اتهامه في قضايا أخرى، وكان يعتمد على زوجته في مصروفات المنزل حتى نشبت بينهما خلافات، قام خلالها بطردها من المنزل، وحين عادت، ظن أن ابنتهما هي من سمحت لها بالعودة فقام بالاعتداء عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم تضمن ورود بلاغ من والدة طفلة، أفادت فيه بقيام زوجها بالتعدي على ابنتهما بالضرب، وإحداث إصابات بها؛ مما نتج عن إصابتها، وقص شعرها.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط الأب المتهم، وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.



بتهمة النصب.. إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها و3 آخرين للمحكمة الاقتصادية



قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة.



وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

وكشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انفجار داخل مصنع حديد بالصف



لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرين، داخل مصنع للحديد في أثناء عملهم بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوفاة عامل 20 سنة، وإصابة 3 بإصابات خطيرة، في أثناء عملهم بمصنع حديد بدائرة القسم.

وبالفحص تبين ارتفاع درجة حرارة الفرن ما أدى إلى انفجار وتناثر قطرات لهب الحديد على الأول، وتوفي في الحال، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، وتحرر المحضر اللازم.