ضبط سلع غذائيّة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

شنت مدبرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عدة حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار استهدفت المحلات التجارية والمخابز ومحال التموين ومشروعات جمعيتي ومحطات التموين بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 654 محضر وجنحة تموينية بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .



وأوضحت المديرية فى بيان لها أن الحملات التي استهدفت المخابز والأسواق والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير عدد من والمخالفات بلغ عددها 654 محضر جنحة تموينية منها عدد 581 مخالفة فى مجال المخابز وعدد 73 جنحة فى مجال الأسواق.



ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم أن أهم المضبوطات التي تم التحفظ عليها هي:-

3700 كيلو سكر غش تجاري مخلوط بالملح و15000 كيلو ملح فواتير و36500 كيلو سكر تصرف وتلاعب بالدفتر ومحضر فواتير بإجمالي 500 كيلو سكر حر وعدد 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وباختام مزورة بإجمالى عدد (554) كيلو ومحضر سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير بإجمالى عدد (3) لفات اسلاك طول كل لفة (100) متر بأحجام مختلفة وعدد (4) اجراس مكتب ومحضر إنتهاء صلاحية سلع غذائية بإجمالى 30 عبوة كانز مياه غازية وعدد 23 علبة بسكويت وكيك وجنحة تجميع دقيق بإجمالى (9) شيكارة دقيق بلدي ومجهول مصدر (15) قاروصة سجائر كيلوباترا وعدد (36) علبة سجائر صيني وبدون فواتير عدد (100) علبة سجائر بوكس.



وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أنه تم المرور وتشديد الرقابة على الصوامع والشون واماكن تخزين القمح للتأكد من سير عملية توريد الأقماح بكل سهولة ويسر منذ بداية موسم الحصاد والتيسير على المزارعين الموريد وايضًا التأكد من مدى جودة القمح الذى يتم توريده .



وأكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج على أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وتسول له نفسه التلاعب بأرواح المواطنين واحتكار قوت يومهم من سلع غذائية وخلافه وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.