أقدم عاطلين على الشروع في قتل موظف، عقب استدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي أثناء عرض هاتفه المحمول للبيع، وقاموا بسرقته ولاذا بالفرار.

تفاصيل اعتداء عاطلين على موظف لسرقته بحلوان

بداية التفاصيل عندما توجه الشاب أحمد رضا أحمد، يبلغ من العمر 35 عاما، موظف، لقسم شرطة حلوان لتحرير محضر بقيام شخصين باستدراجه من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسرقة هاته المحمول الذي كان قد أقدم على عرضه للبيع بمبلغ 3200 جنيه، ومزقوا جسده ما سبب جرح غائر في البطن أدى إلى خياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، وأكد الضحية أنه عاش 30 دقيقة رعب أثناء قيام المتهمان بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتسببوا في قطع بالشريان وجروح غائرة في البطن وخياطة 65 غرزة، وقطع في شريان وأوردة بخياطة 20 غرزة في يده، موضحا أن الواقعة حدثت خلال عرض هاتفه المحمول على فيس بوك، وتواصل معه أحد المتهمين خلال مكالمة هاتفية أنه يريد شرائه، واتفقا على موعد للتقابل لإتمام عملية البيع.

وأوضح الضحية أنه أثناء التقابل مع الشخص الذي تواصل معه على هاتفه المحمول الذي يريد شرائه، كان قد حضر مستقل سيارة، وخلال حديثهما فوجئ بشخص من خلف السيارة يستل سلاح أبيض -كاتر- ويهدد بترك الهاتف المحمول وإلا أن ينهي حياته، مكملا حديثه: أنه قاوم الشخصين قبل أن يسرقا الهاتف المحمول.

مصرع صبي دهسته سيارة خلال عبوره الطريق بالفيوم

وفي واقعة اخري ، لقي صبي مجهول الهوية، مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكي خلال عبوره الطريق، اليوم الجمعة، بطريق سنورس الفيوم الزراعي عند مدخل السبعة نصب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع صبي، مجهول الهوية، دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق الفيوم سنورس الزراعي.

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور صبي، مجهول الهوية، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، إذ جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.

بسبب خلافات سابقة..طعن شاب علي يد اخر بالمنيا

كما لقي شاب مصرعه ، في مدينة المنيا جراء تعرضه لعدة طعنات من آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، تم نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

أُبلغت الأجهزة الأمنية في المنيا بوقوع حادثة قتل تتعلق بالشاب (ف.ا)، البالغ في العقد الثاني من عمره، والذي تم نقله إلى المستشفى جثة نتيجة للطعنات التي تعرض لها، تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن هناك خلافات سابقة بين الشاب القتيل والمتهم (م.ع)، والذي قام بطعنه بأداة حادة متعددة المرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة.

قررت النيابة العامة نقل جثمان الشاب إلى المشرحة بالمستشفى وتكليف أحد أطباء الطب الشرعي بتنفيذ التشريح لتحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة وتحديد تاريخ وطريقة وقوع الحادثة، بالإضافة إلى التحقق من السلاح المستخدم في الجريمة.