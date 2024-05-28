ضبط سيدة أعمال تقوم بإدارة سنتر تعليمى للنصب على المواطنين بالإسكندرية

نجحت مباحث الاموال العامة بمديرية امن الاسكندرية فى القاء القبض على سيدة اعمال وشاب يقومان بادارة سنتر تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا

كان اللواء بهاء زحير مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى اخطار من مدير مباحث الاموال العامة ييفيد وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة "أول_المنتزة_بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات المزورة – أكلاشية – عقود خالية البيانات معدة للتزوير – عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى") .

وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شاب "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الكتب مجهولة المصدر - 3 أكلاشيه - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية –، 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .واحالة المتهمان للنيابة العامة التى توالت التحقيق .