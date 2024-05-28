عمرو أديب: مصر قلب الأمة العربية ورقم صعب في المنطقة (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر دولة كبيرة في الإقليم، مؤكدا أن لها دور عظيم، واستقرارها ينعكس على الوطن العربي.

مصر قلب الأمة العربية

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر” مساء الإثنين: “مصر قلب الأمة العربية ورقم صعب في المنطقة”، مشيرا إلى أنه من الهام أن يعلم الجميع أنه عند التعامل مع مصر لا بد أن تعلم مع من تتعامل.

وتابع عمرو أديب، أنه لا يستطيع أن لا يكون متعاطفا مع المقاومة الفلسطينية على الرغم من موقفه من الإخوان ، متابعا :" انتم عارفين مشاكلي مع الإخوان ".

مصر مستمرة في جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في غزة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في غزة، مشيرا إلى التزامها بالعمل مع الشركاء العرب لتحقيق الصالح العام.



وأضاف وزير الخارجية خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتعاون مع الدول العربية لوضع ضوابط صارمة للحد من التطورات الخطيرة للحرب في غزة.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن الصراع في غزة أدى إلى استشهاد نحو 36 ألف شخص، معبرًا عن أسفه لعدم تحرك المجتمع الدولي حتى الآن للتعامل مع هذا الوضع المؤلم.



وأكد شكري أن مصر تبذل كل ما بوسعها لوقف الأعمال العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن حجم الدمار في المدينة يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ستطرح رؤية لوزراء الخارجية العرب لتحقيق السلام في المنطقة وداخل غزة، مؤكدًا على ضرورة إعلاء مبادئ الإنسانية ووقف الحرب في غزة فورًا.