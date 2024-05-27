جوميا تحتفل بمرور 12 عامًا في خدمة عملائها

تحتفل جوميا، المنصة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصرية والإفريقية، بمناسبة عيدها الثاني عشر من خلال إطلاق مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة التي تصل إلى 75%.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار التزام جوميا بتقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها في السوق المصرية تحت شعار "هدايا وعروض للكل"، ستتواصل هذه الفعالية الاحتفالية من 27 مايو حتى 9 يونيو المقبل.

تشمل العروض والتخفيضات الكبيرة مجموعة واسعة من المنتجات، حيث يصل تخفيض الأزياء والموضة ومستلزمات الرياضة إلى 75%، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مستلزمات المنزل ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة بتخفيضات تصل إلى 50%.

يبدأ سعر التقسيط للأجهزة الكهربائية من 999 جنيه، والأجهزة الإلكترونية من 399 جنيه، وأسعار الهواتف تبدأ من 4500 جنيه، بينما تبدأ أسعار الألعاب من 320 جنيه.

تهتم جوميا أيضًا بدعم المنتجات المحلية تحت شعار "صنع في مصر"، من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. كما تعمل على توفير منصة سهلة الاستخدام للبائعين المحليين لعرض منتجاتهم وتعزيز التجارة الداخلية وتنمية الاقتصاد المصري.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة التفاعلية مثل عجلة الحظ، عروض اليوم الواحد، Flash Sales، WOW deals، بالإضافة إلى قسائم الشراء.

وبهدف تسهيل عملية الشراء، قدمت جوميا خيارات تقسيط ميسرة بدون فوائد وبدون رسوم إدارية على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، أمان، كونتكت وسهولة.

كما تتيح امكانية التقسيط بخطط أخرى مع شركاء اخرين مثل: aiBank، HSBC، بنك التجاري وفا، بنك الإسكندرية، بنك المشرق، البنك الأهلي المتحد، FABMISR وValU.

في تعليقه على هذه التخفيضات واحتفالات الشركة بعيدها الـ12، صرح عبد اللطيف عٌلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، قائلاً: "على مدى السنوات الـ 12 الماضية، نجحت جوميا في تأسيس نفسها كمنصة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصرية والإفريقية. لقد كنا في طليعة تحويل طريقة التسوق من خلال استغلال قوة التكنولوجيا والابتكار. احتفالنا بالذكرى السنوية يمثل محطة هامة في رحلتنا، ونحن متحمسون لمشاركة هذه المناسبة الكبيرة مع عملائنا الكرام.

وأضاف: نسعى دائمًا لتقديم أفضل العروض والخدمات لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت في مصر ونؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني."

بهذه الاحتفالية الكبيرة والتخفيضات الاستثنائية، تعزز جوميا مكانتها كوجهة تسوق رائدة في مصر، حيث توفر للعملاء فرصة الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة. هذا الحدث يعكس التزام جوميا بتلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم في تجربتهم التسويقية عبر الإنترنت.