مالكو Switch يشترون أسوأ لعبة Resident Evil على الإطلاق

لقد تم بيع Resident Evil 6 بشكل جيد بشكل مدهش على Nintendo Switch منذ أن تم نقلها إلى وحدة التحكم في عام 2019، على الرغم من تعرضها لانتقادات عالمية تقريبًا من قبل محبي السلسلة. كما رصدت Nintendo Life، تمت إضافة RE6 للتو إلى قائمة العناوين البلاتينية لشركة Capcom، مما يعني أنها تجاوزت عتبة المليون وحدة مباعة. إنه يحتل المرتبة 117 في القائمة، مع مليون عملية تنزيل لـ Switch (ولكن ليس أي منصات أخرى).

تتميز لعبة RE6 بأنها لعبة حركة معقدة بجانب الألعاب التي سبقتها، مما يمثل تحولًا دراماتيكيًا بعيدًا عن رعب البقاء. هناك الكثير مما يحدث، ولكن ليس الكثير من الأشياء التي يحبها الناس بالفعل في ألعاب Resident Evil. لقد اكتسب بعض المدافعين على مر السنين، على الرغم من ذلك، سأعطيه ذلك. جلبت Capcom لعبة Resident Evil 6 إلى Switch في أكتوبر 2019 وضمتها مع RE4 وRE5 في Resident Evil Triple Pack التي تم إصدارها في نفس الوقت تقريبًا، مما ساعد بالتأكيد في مبيعاتها.