بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو فى إدارة الحوكمة المؤسسية

حصل بنك القاهرة على شهادة الإيزو فى إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000. وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن حصول البنك على تلك الشهادة يعد بمثابة إشادة دولية باستراتيجية البنك الخاصة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة التى تميزه عالمياً فى مجال الحوكمة المؤسسية.

أضاف «فايد» أن الشهادة الجديدة هى ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء.

أوضح حافظ أبوالعزم رئيس مجموعة الالتزام المصرفى والحوكمة المؤسسية أن هذا الإنجاز جاء نتاجاً لجهود حيثية من فريق العمل بالبنك، ما مكنه من الوفاء بجميع المتطلبات والإرشادات التى تستجوبها المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة للحصول على تلك الشهادة

كما أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن انضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التى يحصدها البنك تعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة فى القطاع المصرفى المصرى وخبرته العريقة فى مجال الخزانة.

مضيفاً أن المؤسسة استندت فى تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية.

وأوضح بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أن الجائزة تأتى إضافة لسجل الإنجازات المتنامى للبنك، وهو ما يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة والتى تلبى احتياجات العملاء

كما تعكس أيضاً رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح فى بيئة الأعمال التنافسية.

فيما ذكر محمد على رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبى احتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين.

تأتى جوائز مجلة Global Economics، لتعكس المستويات المتميزة من الابتكار والإنجاز والاستراتيجية المتطورة التى ينتهجها القطاع المالى والمصرفى العالمى، علاوة على كونها رمزاً للتميز والريادة فى هذا القطاع أيضاً، إذ تمنح للمؤسسات العاملة فى المجال المصرفى والمالى على اختلاف أحجامها وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التى تقيم إنجازاتها المحققة وجهودها فى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

