تناول قضايا المرأة بالمناهج التعليمية وتحويلها لأفلام قصيرة

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

أكدت الدكتورة رانيا يحيي أن الاجتماع ناقش اخر ماتم التوصل اليه في دليل المبدعات، علاوة على مد فترة التقديم على مسابقة " سيدة الأقصي – صمود ونضال" حتي 30 مايو 2024 حتى يتسنى للمزيد من الفنانات والفنانين التقديم عليها، مؤكدة أنه سوف يتم إقامة معرض علي هامش المسابقة لجميع الأعمال المشاركة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة البدء فى تناول قضايا المرأة بالمناهج التعليمية، وتحويلها إلى أفلام قصيرة لترسيخ قضايا المرأة بأذهان الطلبة والطالبا.