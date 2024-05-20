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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تقييم ورشة عمل حول قانون مكافحة التمييز

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ اليوم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية فاعليات ورشة العمل التي تهدف الى صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

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قومي المرأة يشارك في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية"

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القومي للمرأة يهنىء سوزان القليني لتكليفها بمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية

تأتي هذة الورشة في إطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز والتي نص الدستور على إصدارها منذ عام ٢٠١٤.

 

وجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعدت بالفعل مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز عام ٢٠١٥.

 

وتسعى المؤسسة خلال ورشة العمل إلى الاطلاع على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المفوضية بهدف الوقوف على صياغة موحدة لمشروع قانون واحد يتضمن اهم ما تم تضمينه في تلك المقترحات

  

يشارك في فاعليات ورشة العمل عدد من المحامين/ت وعدد من المؤسسات والمبادرات النسوية. 

تستمر فاعليات ورشة لعمل ٣ ايام في الفترة من ١٩ إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٤.

ومن أهم الموضوعات التي ركز عليها في اليوم الأول من الورشة  مقدمة عن مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.

 المحددات القانونية لإعداد تشريع.

 الأحكام العامة والتعريفات.

 

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