قضايا المرأة تنظم قافلة طبية بالواحات البحرية

نظم برنامج (حقوق الصحة الإنجابية) بمؤسسة قضايا المرأة المصرية "قافلة طبية شاملة" لأهالي الزبو بالواحات البحرية لنشر الخدمات والرعاية بالصحة الإنجابية والجنسية للشباب والشابات والنساء والرجال.

تم الكشف على (39) طفلًا وطفلة - يعاني أغلبهم من أنيميا، فقر الدم، أنيميا المنجلية، نزلات معوية، ديدان، التهابات بالحلق، نزلات برد. إلخ).

وتم توقيع كشف النسا وفحص الثدي ومتابعة الحمل لعدد (41) سيدة وفتاة في سن المراهقة، وكذلك تحليل سكر للرجال.

وقامت اللجنة الطبية بعمل السونار وتقديم المشورة، وخلال القافلة تم عمل وعي وتثقيف حول وأهمية فحص الثدي.

كما تم صرف وتوزيع عدد (122) نوع علاج مجاني.. للحالات المترددة علي العيادة المتنقلة ما بين نساء وأطفال وشباب وشابات، ليصل عدد من تردد اليوم علي القافلة الطبية (80) من فئات عمرية مختلفة.

وتأتي هذه القافلة في إطار توقيع برتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان وتوقيع مذكرة التفاهم مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الجيزة.