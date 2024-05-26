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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طرابزون يقلب الطاولة على أنقرة بمشاركة تريزيجيه

طرابزون
طرابزون

حقق طرابزون سبور فوزًا مثيرًا على نظيره أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر الدوري التركي لهذا الموسم 2023/2024.

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أنقرة جوجو يتقدم على طرابزون في الشوط الأول بمشاركة تريزيجيه

تقدم أنقرة جوجو بالهدف الأول من خلال اللاعب أناستاسيوس خاتزيجيوفانيس في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، على عكس سير المباراة، بعدما سيطر قبل لاعبي طرابزون سبور على مجريات الشوط الأول.

فيما تعادل إدين فيسكا لطرابزون في الدقيقة 63، بينما أعاد علي سوي التقدم لأنقرة جوجو في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

واستطاع أنيس ديستان تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، فيما عاد اللاعب ذاته لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة التسعون من زمن المباراة.

وجاء الهدف الرابع عن طريق ديستان من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون سبور بنتيجة 4/2.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا من بداية المباراة.

واحتل طرابزون المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي لهذا الموسم برصيد 67 نقطة، بينما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند النقطة 40 في المركز السابع عشر.

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