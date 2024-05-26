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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنقرة جوجو يتقدم على طرابزون في الشوط الأول بمشاركة تريزيجيه

طرابزون
طرابزون

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنقرة جوجو على نظيره طرابزون سبور بهدف نظيف، في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر الدوري التركي لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف أنقرة جوجو عن طريق أناستاسيوس خاتزيجيوفانيس في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، على الرغم من السيطرة الكبيرة من قبل لاعبي طرابزون سبور على مجريات الشوط الأول.

وكان طرابزون سبور، قد احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق المباراة برصيد 64 نقطة، بينما يأتي أنقرة جوجو بالمركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.

وكان عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد طه.

خط الدفاع: إيرين، ستيفانو دينسيويل، توماس مونييه ، بينيا.

الوسط: أوموت جونز، بيرات أوزديمير، أنيس باردي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، نيكولاس بيبي ، إينيس ديستان.

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