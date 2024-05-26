فالنسيا يتعادل مع سيلتا فيجو في ختام الليجا

تعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.





وفشل فالنسيا في تحقيق الانتصار في الست مباريات الأخيرة بعدما حصد نقطة واحدة خلال تلك المباريات بعد التعادل مع رايو فاليكانو سلبيا دون أهداف قبل أن يحصل على نقطة آخرى بعد تعادله مع سيلتا فيجو.



أحرز كارلوس دومينيجيس لاعب سيلتا فيجو الهدف الأول لصالح فالنسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل ياجو إسباس هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.



وفي الدقيقة 60 سجل ألبرتو ماري لاعب فالنسيا هدف الخفافيش الثاني من ضربة جزاء، قبل أن يرد أناستاسيوس دوفيكاس بهدف التعادل لصالح سيلتا فيجو.



بتعادله مع سيلتا فيجو، رفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني .



فيما يرفع سيلتا فيجو رصيده إلى 41 نقطة في جدول الليجا محتلا المركز الرابع عشر.

