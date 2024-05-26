أحد عشر عرضاً تشير إلى مشاكل واضحة في الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وهذه هي الهرمونات التي تؤثر على جميع خلايا وأنسجة الجسم.

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فرط نشاط الغدة الدرقية هو فرط نشاط الغدة الدرقية، ويرافقه الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية وثلاثي يودوثيرونين وتؤدي الزيادة في مستويات الهرمون إلى تسريع عمليات التمثيل الغذائي وتحفيزها مما يؤدي إلى اضطرابات مختلفة.

قصور الغدة الدرقية هو نقص في هرمونات الغدة الدرقية، ويشير قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض وظيفة الغدة الدرقية.

عندما يحدث خلل في الغدة الدرقية، يعاني الجسم بأكمله ولهذا السبب من المهم جدًا التعرف على الإشارات التي يرسلها الجسم والرد عليها في الوقت المناسب.

الضعف والتعب المستمر

وهذه علامة واضحة على قصور الغدة الدرقية، حيث يتم إنتاج هرمونات غير كافية إذا شعرت بالتعب بعد ليلة كاملة من النوم أو حتى بعد الإجازة، فقد يشير ذلك إلى أن الغدة الدرقية لديك لا تعمل بالشكل الكافي.

الشعور بالاكتئاب، والاكتئاب المستمر

وهذا أيضًا من أعراض قصور الغدة الدرقية، تؤثر الغدة الدرقية على مستويات السيروتونين

القلق المستمر

قد يرتبط القلق المتزايد بالتهاب الغدة الدرقية

الرغبة المستمرة في تناول الطعام، لا يوجد شعور بالشبع

التفكير الغامض

قد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى صعوبة التركيز، كما يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى النسيان والتفكير الضبابي.

لا تشعر بالرغبة في ممارسة الجنس

انخفاض مستويات الهرمون يمكن أن يسبب انخفاض الرغبة الجنسية.

مشاكل في ضربات القلب

ينبض القلب بشدة أو بسرعة كبيرة، أو يتخطى النبضات. قد يكون هذا علامة على أن النظام ممتلئ بالهرمونات (فرط نشاط الغدة الدرقية).

جفاف الجلد وهشاشة الشعر والأظافر

الغدة الدرقية مسؤولة عن إفراز الهرمونات الضرورية لقوة البصيلات ونشاط الغدد الدهنية. قد يكون تساقط الشعر المزمن علامة على خلل في الغدة الدرقية.

الإمساك والإسهال

غالبًا ما يشتكي مرضى قصور الغدة الدرقية من الإمساك. يؤدي عدم كفاية أداء الغدة الدرقية إلى تباطؤ عمليات الهضم. فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب الإسهال.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أحد أعراض مرض الغدة الدرقية. قد يكون هذا بسبب قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

أحاسيس غريبة في الرقبة

قد تكون التغيرات في الصوت أو الشعور بوجود "كتلة في الحلق" علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية.

إذا كان أحد أقربائك يعاني بالفعل من مرض الغدة الدرقية، فإن الخطر يتضاعف عدة مرات. كما أن التاريخ العائلي للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التصلب المتعدد يزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.