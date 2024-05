تخطى الـ 10 ملايين جنيه .. إيرادات فيلم " Godzilla x Kong " في السينما المصرية

جنى فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire في آخر أسبوع إيرادات بلغت 656 ألفًا و283 جنيهًا، ليتخطى الإجمال 10 ملايين و740 ألف جنية، في شباك تذاكر دور العرض المصرية .

أبطال فيلم Godzilla x Kong

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

فيلم Godzilla x Kong

أحداث فيلم Godzilla x Kong

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

تفاصيل فيلم godzilla x kong

وفيلم godzilla x kong the new empire، هو عمل مليء بالمغامرات والأكشن، وكانت شركة "Warner Bros" نشرت الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا "كونج" التي خرجت من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، و"جودزيلا" وهم يتعاونان سويًا لمواجهة خطر تهديد بقائهما.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينمات "IMAX" عن عرضها فيلم godzilla x kong the new empire، إذ نشرت بوستر الفيلم، مؤكّدة أنَّه سيعرض بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

الفيلم العالمي godzilla x kong the new empire، هو الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" الذي طُرح عام 2021، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إذ بلغت إيراداته 470 مليون دولار حينها.