نقيب الفلاحين: البطيخ الأصفر يحتوي علي عناصر غذائيه أعلي من الأحمر

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان البطيخ ذو اللب الأصفر يحتوي علي فيتامين C وفيتامين A وعناصر غذائيه كثيره مثل الصوديوم والبوتاسيوم اعلي من البطيخ ذو اللب الاحمر

لافتا إلى ان البطيخ بشكل عام يساهم في ترطيب الجسم وتقليل نسبة الاصابه بأمراض القلب.

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واضاف عبدالرحمن الفرق الاساسي بين البطيخ الأحمر والاصفر يتمثل في احتواء البطيخ الاحمر علي مركب الليكوبين والذي يعطي اللون الأحمر للبطيخ والطماطم والكثير من الفاكهة والخضروات الاخري وهو مركب صحي ومضاد للاكسده

اما البطيخ الأصفر فهو لا يحتوي علي هذا المركب وانما يحتوي علي البيتا كاروتين وهي الماده التي تعطيه اللون الأصفر وتوجد في الكثير من الخضروات والفواكه الاخري كالجزر الاصفر وهي ماده مضاده للاكسده وتساعد علي الوقايه من السرطانات وأمراض العيون



واشار ابوصدام إلى ان إرتفاع سعر البطيخ الأصفر عن الاحمر يرجع لقلة المعروض منه نسبيا

مشيرا الي ان الأيام القليله القادمه ومع إرتفاع درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض في اسعار كل انواع البطيخ نتيجة طبيعيه لكثرة المعروض من البطيخ الناضج

واكد ابوصدام ان الشكل الخارجي للبطيخ لا يحدد لونه وانما يحدد مدي نضجه سواء اصفر أو احمر لان اصل النوعين واحد

ويتميز البطيخ الأصفر بحلاوة أكثر من الاحمر وحجم اقل وقله الانواع الموجوده منه حاليا في مصر حيث تظهر القشره الخارجيه مخططه ورقيقه بالنسبه للبطيخ الاحمر ويوجد من النوعان اصناف جديده خاليه من البذور