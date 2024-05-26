أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك الاهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك المتحد نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.15 جنيه للشراء 47.25 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع

