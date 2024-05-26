الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد

مبلغ دولاري
مبلغ دولاري

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

txt

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم السبت بالبنوك

txt

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت


ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار الأمريكي  مقابل الجنيه المصري فى البنك الاهلي المصري نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك  المتحد نحو 47.10 جنيه للشراء 47.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر  صرف الدولار  الامريكي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.15 جنيه للشراء 47.25 جنيه للبيع.
جاء سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع
 

مواد متعلقة

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم السبت بالبنوك

سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت

ارتفاع الدولار مع تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

قبل تحديد أسعار الفائدة.. سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية والقطاع المصرفي

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

الذهب يتراجع عن مستوى قياسي مرتفع مع صعود الدولار
الجريدة الورقية