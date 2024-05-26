خالد عبد الفتاح: لا توجد خلافات مع كولر

أعرب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز علي الترجي التونسي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولي: " حققت اليوم البطولة رقم ٨ في مشواري مع الأهلي ".

وأوضح: " نسعى لتحقيق أي بطولة نتواجد بها وهذا هو قدر الأهلي الذي يبحث فقط عن تحقيق البطولات ".

وأشار إلي أن نتيجة الذهاب كانت خادعة خاصة وأننا لم نسجل ولكن كان لدينا هدف واضح وهو التتويج بالبطولات.

وقال : الإصابة أبعدتني عن الحسابات الفترة الأخيرة حيث تعرضت لإصابتين أبعدوني عن المباريات وطبيعي أن يشارك الأكثر جاهزية.

وتابع : لا توجد خلافات مع كولر كما يتردد وطبيعي أن يغضب أي لاعب لا يشارك في المباريات ولكن في النهاية نحترم رؤية الجهاز الفني.

وأوضح : مستمر مع الأهلي ولا توجد أي خلافات كما يردد البعض ونسعى لزيادة حصيلة بطولاتنا مع النادي الأهلي