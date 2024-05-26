الوفد تنفرد .. رسام نسر الأهلي: الرسمة استغرفت 4 أيام وأصبحت رمز بطولة أفريقيا

تصدرت رسمة نسر الأهلي الذي صدم فريق الترجي التونسي بـ" كش ملك" الأهتمام لتجذب انتباه الجميع، ويفرح بها عشاق المارد الأحمر، منذ بداية المبارة النهائية بين فريق نادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي يوم السبت التي انتهت بفوز الأهلي1- 0، ليعيش جمهوره فرحة الأنتصار من جديد بتتويج دوري أبطال أفريقيا ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه معززًا صدارته للأندية المتوجه بالمسابقة القارية.

نسر الأهلي يتنصر على توقعات ليلى عبداللطيف والفوز يرج الكون سعادة وبهجة

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي



أحمد زبادي: النسر يرمز للنادي الأهلي و"كش ملك" أصيب الترجي التونسي بالخلل

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي

وانفردت بوابة الوفد بالتواصل مع فنان الجرافيتي أحمد زبادي أحد فنانين رسمة "النسر الأحمر" التي زينت بها مدرجات النادي الأهلي ليكشف تفاصيل دقيقة حول التحضيرات الخاصة بمدرجات التالته شمال، مؤكدًا أن تم اختياره من قبل مشجعي نادى الأهلي في التالته شمال؛ لمهارته في الرسم وتجسيد الرسومات بتقنيه الـ 3d، باحترافيه عاليه، وأن تم أختيار الرسمة من قبل المسؤولين عن شكل الملعب والأطار العام للمبارة من مشجعي نادي الأهلي.

أحمد زبادي: طائر النسر يعكس قوة الأهلي والفوز كان متوقع

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي







وأضاف أن هناك عدة عوامل دفعتهم لأختيار هذة الرسمة بالتحديد، أولها أن النسر يرمز لنادي القرن، وأن فريق نادي الأهلي يتميز بعدة صفات تشبه طائر النسر وهو الذكاء والسرعة والقوة وعزيمة الأنتصار، وهذا ما انعكس في دلالة رسمة النسر أنه شخص لها يدين ويلعب أمام خصمه في لعبة الشطرنج، لـ يعلن نتيجة الفوز بـ "كش ملك" قبل البدء في اللعب أمامه وهذا ما حدث في المبارة بالضبط.

رسام نسر الأهلى: الرسمة استغرقت 4 أيام بدون نوم والخطيب أول الداعمين لها

رسام نسر الأهلى: الفوز كان متوقع وكش ملك رد صادم للترجي التونسي



وأكمل أن تفاصيل الرسمة تحمل نتيجة المبارة قبل البدء في الماتش أمام فريق الترجي التونسي منذ الدقيقة الأولى وأن النصر كان منذ البداية محسوم للنادي الأهلي بعزيمة فريقه، وهذا ما حدث بالفعل، وجاء النسر مرتدي التاج الذهبي ليدل على علو شانه وقدره، وليعكس أصراره على الفوز والانتصار خلال اللعبه بـ "كش ملك"؛ ليوجه رسالة صادمه لفريق الترجي التونسي انه حاسم نتيجة المبارة قبل البدء فيها وان الفوز نتيجة حتميه لصالح نادي الأهلي من أجل أسعاد جمهوره العظيم.



أحمد زبادي: رسمة نسر الأهلي أصبحت رمز بطولة المبارة



واستكمل أن مجموعة من فريق التالته شمال قاموا بإحضار القماش الأبيض الذي يبلغ عرضه 25 في ارتفاع 25، ليرسم. نسر الأهلي المتوج بتاج الملك الذهبي بتقنيه الـ 3d، مع كتابه عبارة " اذا حضر ملك اللعبه ينتهي دور المزيف، بهذة العظمة التي ادهشت الجميع، مع الرسام محمود زبادي وفنان الجرافيتي محمود عبدالحكيم، حيث ان استغرقت الرسمة 4 أيام متواصله لرسمها بهذة الجودة العالمية التي ادهشت الجميع وأصبحت حديث عشاق الدائرة المستديرة.

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي

وأكد انه يشعر بالفخر للمشاركة في هذا الإنجاز الذي سرق قلوب محبي الأهلي من كل مكان، وأن الرسمة كانت بشرة خير لجماهير الأهلي لجلب الفوز الحاتمي في مبارة اليوم، لتكتمل فرحته بإعجاب كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي بتفاصيل رسمة نسر الأهلي بالأضافة الي كابتن خالد بيبو مدير الكرة للنادي الأهلي.

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي

واختتم أنه يفتخر بإنتمائه للنادي الأهلي ويشعر بالتمييز بعدما أصبح فرد في فريق عكس عظمة نادي القرن أمام الجميع من خلال رسمة الأهلي في مبارة اليوم، ، قائلًا: “ الرسمة تصدرت الأهتمام ونالت إعجاب الجميع، النهاردة عيد بالنسبالي لاني مكنتش مجرد مشجع لنادي القرن، فانا واحد ساعد في رسم البهجة على وجوه محبي الأهلي، جسدت عشقي للأهلي من خلال فني لصبح ركن أساسي في هذا الحدث العظيم وقلبي طار من الفرحة من تعليقات محبي الكرة ورواد السوشيال ميديا على الرسمة".

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي

رسام نسر الأهلي في مبارة الترجي التونسي