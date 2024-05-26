ميدو: على الأهلي أن يترك محمد الشناوي لـ الزمالك

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو مجلس إدارة النادي الأهلي بترك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لـ نادي الزمالك بعد تألق مصطفى شوبير في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "من الأفضل أن يسافر الشناوي إلى السعودية من أجل الاحتراف واستفادة الأهلي ماديًا، بالإضافة إلى استفادته هو الأخر وخوض تجربة احترافية جديدة".

وأكمل ميدو: "الجمهور "حابب" تواجد الشناوي، وتابع ضاحكًا.. "على الأهلي أن يعمل واجب وطني ويترك الشناوي للزمالك".

وأتم: "هناك لافتة جيدة بين الأهلي والزمالك بخصوص التهنئة بعد الفوز بالبطولات الإفريقية وكذلك تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للناديين الكبار في إفريقيا".