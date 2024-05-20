بمشاركة 80 صحفي ..الجمعية الأفريقية تطلق سلسلة دورات مكثفة في الصحافة والاعلام

احتفالًا بيوم أفريقيا

أطلقت الجمعية الإفريقية “اللجنة القومية للإتحاد الإفريقي”، أولى فعاليات الدورة التدريبية المكثفة في مجال الصحافة والإعلام، بمشاركة 80 صحفي \ة من 15 دولة من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتي 25 مايو من الشهر الجاري.

نظمت الجمعية، مساء اليوم الاثنين، أولى فعاليات الدورة التدريبية ، تحت عنوان “ الصحفي الإفريقي بين التوثيق والتحقيق "، مجاناً للمواطنين الأفارقة المتحدثين باللغة العربية، وأتاحت التسجيل لهم عبر استمارة إلكترونية، على أن تقدم لهم التدريبات بالمجان، عبر سلسلة جلسات أون لاين عبر تطبيق "زووم".

وبدأت أولي الفعاليات التدريبية، بتدريب عن أساسيات السلامة الرقمية، قدمتها المدربة سحر عزازي وهي صحفية مصرية وصانعة محتوى رقمي بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتدرس الإعلام الرقمي بالجامعة الإمريكية، حاصلة على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، حصلت على دبلوم اقتصاد وعلوم سياسة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مدربة سلامة رقمية.

تتمحور التدريبات حول أساسيات الصحافة الاستقصائية، السلامة الرقمية، وصحافة البيانات.

الصحافة الاستقصائية



يقدم تدريب كيف تنتج تحقيق استقصائي؟، المدرب إيهاب زيدان، وهو صحفي استقصائي مصري، متخصص في تغطية قضايا الأقليات، مؤسس منصة المهاجر المعنية بتغطية قضايا اللجوء والهجرة في الشرق الأوسط، حاصل على جائزة التميز الصحفي من الاتحاد الأوروبي لتغطية قضايا الهجرة 2019، وجائزة شبكة الصحفيين الدوليين 2023، حاصل على عدة زمالات في مجالات صحفية مختلفة، بينها Reuters & CFI & DW & EJN Africa 21، أنتج عدة تحقيقات استقصائية لعدة جهات إعلامية وبحثية .

صحافة البيانات



تدرسه الكاتبة الصحفية سحر المليجي :" صحفية مصرية متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، الفائزة بالمركز الأول في صحافة البيانات فى تدريب مؤسسة هيكل للصحافة ونقابة الصحفيين المصرية ، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الثقافة المصرية والمستشار الإعلامي للوزارة".



قدمت ١٠٠ ساعة تدريب لأكثر من ١٥٠ صحفيا ، حول مهارة صناعة الأفكار الصحفية، و أساليب الكتابة الصحفية، ودور الإعلام في التعريف بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر .

حصلت على العديد من الجوائز الصحفية منها جائزة نقابة الصحفيين المصرية.

يوم أفريقيا

في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، إثيوبيا، وافقت 32 دولة أفريقية حققت الاستقلال في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، فيما إنضم 21 عضوا تدريجيا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي في عام 2002.

وفي 9 يوليو 2011، أصبح جنوب السودان العضو الرابع والخمسون في الاتحاد الافريقي.

جاءت فكرة الاحتفال بيوم أفريقيا بعد انعقاد المؤتمر الأول للدول الفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر “التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة”، واثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير في القارة الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقي.

جاء الغرض من تحديد يوم أفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.

فيما أنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.