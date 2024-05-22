بمشاركة 15 دولة .. الجمعية الأفريقية تطلق دورة تدريبية في صحافة البيانات

احتفالًا بيوم أفريقيا

أطلقت الجمعية الإفريقية “اللجنة القومية للإتحاد الإفريقي”، ثاني فعاليات الدورة التدريبية المكثفة في مجال الصحافة والإعلام، بمشاركة 80 صحفي \ة من 15 دولة من افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتي 25 مايو من الشهر الجاري.

نظمت الجمعية، مساء أمس الثلاثاء، أولى فعاليات الدورة التدريبية ، تحت عنوان “الصحفي الإفريقي بين التوثيق والتحقيق”، مجاناً للمواطنين الأفارقة المتحدثين باللغة العربية، وأتاحت التسجيل لهم عبر استمارة إلكترونية، على أن تقدم لهم التدريبات بالمجان، عبر سلسلة جلسات أون لاين عبر تطبيق "زووم".

واستكملت ثاني الفعاليات التدريبية، بتدريب عن أدوات صحافة البيانات قدمتها المدربة سحر المليجي، وهي صحفية مصرية متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، فازت بالمركز الأول في صحافة البيانات خلال تدريب نظمته مؤسسة "هيكل للصحافة" ونقابة الصحفيين المصرية، شغلت منصب المتحدث الرسمي السابق لوزارة الثقافة، والمستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.



ويذكر أن الجلسة الأولي، كانت عن "أساسيات السلامة الرقمية"، قدمتها الصحفية سحر عزازي، وهي صحفية مصرية وصانعة محتوى رقمي بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتدرس الإعلام الرقمي بالجامعة الإمريكية، حاصلة على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، حصلت على دبلوم اقتصاد وعلوم سياسة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، مدربة سلامة رقمية.

تتمحور التدريبات حول أساسيات الصحافة الاستقصائية، السلامة الرقمية، وصحافة البيانات.



الصحافة الاستقصائية



يقدم تدريب كيف تنتج تحقيق استقصائي؟، المدرب إيهاب زيدان، وهو صحفي استقصائي مصري، متخصص في تغطية قضايا الأقليات، مؤسس منصة المهاجر المعنية بتغطية قضايا اللجوء والهجرة في الشرق الأوسط، حاصل على جائزة التميز الصحفي من الاتحاد الأوروبي لتغطية قضايا الهجرة 2019، وجائزة شبكة الصحفيين الدوليين 2023، حاصل على عدة زمالات في مجالات صحفية مختلفة، بينها Reuters & CFI & DW & EJN Africa 21، أنتج عدة تحقيقات استقصائية لعدة جهات إعلامية وبحثية .