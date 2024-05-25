تفاصيل بديل السكر المصنوع من البروتين (شاهد)

تحدثت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن أن المادة البروتينة التي تسمى البرازين تستخلص من فاكهة موجودة في أفريقيا مثل الكاميرون وجمهورية الجابون.

وأكدت «شعير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المادة المذكورة جرى اكتشفها في تسعينيات القرن الماضي، ولكن الآن بدء التفكير في استخدمها كبديل للسكر.

السعرات الحرارية منخفضة

وأضافت أن هذه المادة تتميز بسرعة ذوبانها في المياه، وأن مذاقها يشبه السكر بشكل كبير، علاوة على ذلك، فإن سعراتها الحرارية منخفضة، وأمن جداً لمرضى السكر.

إدارة الغذاء والدواجن الأمريكية

وأشارت إلى أن في شهر مارس الماضي هذه المادة أخذت موافقة من إدارة الغذاء والدواجن الأمريكية أنه يعتمد كسكر يكون موجود في الأسواق الأمريكية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى وجود تقرير في شهر أبريل الماضي يؤكد على أن هذه المادة لها مستقبل واعد، كبديل للسكر.

جدير بالذكر أن دراسة جديدة أظهرت أن بديل السكر "إريثريتول" قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كليفلاند كلينيك، ونشروها في دورية "نيتشر ميديكل".

شملت الدراسة أكثر من 30 ألف شخص، ووجدت أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الإريثريتول في دمائهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والدماغ بنسبة تصل إلى 25%.

وقال الدكتور ستانلي هازن، مؤلف الدراسة الرئيسي، إن "النتائج تشير إلى أن الإريثريتول قد يكون له تأثير ضار على القلب والدماغ".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج، ولكن من الأفضل على الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والدماغ تجنب الإريثريتول".

رداً على الدراسة، قال مجلس مراقبة السعرات الحرارية، وهو اتحاد صناعي، إن "نتائج الدراسة تتعارض مع عقود من البحث العلمي التي تظهر أن الإريثريتول آمن".

وقال المجلس إن "الدراسة كانت صغيرة، ولم تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ".

وأضاف أن "الإريثريتول لا يزال يعتبر آمناً للاستخدام، ولكن من المهم أن يكون الناس على دراية بإمكانية وجود مخاطر محتملة".

ما هو الإريثريتول؟

الإريثريتول هو بديل للسكر يتم إنتاجه صناعياً أو طبيعياً.

يتوفر الإريثريتول بشكل طبيعي في بعض الفواكه والأطعمة المخمرة، ولكن يتم إنتاج معظم الإريثريتول المستخدم في الأطعمة والمشروبات بشكل صناعي.

الإريثريتول خالٍ من السعرات الحرارية وقليل التأثير على سكر الدم.

وعلى الرغم من أن الإريثريتول يعتبر آمناً للاستخدام بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية طفيفة، مثل الغازات أو الإسهال.

توصي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية باستهلاك ما لا يزيد عن 40 جرامًا من الإريثريتول يوميًا.