أخبر خبير التغذية أليكسي كابانوف ما هي التغييرات في النظام الغذائي التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

وقال خبير التغذية كابانوف إن مشكلة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم غالبا ما ترتبط بالإفراط في تناول الطعام والميل إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أو الدهنية أو غير الصحية.

وقال الطبيب لبوابة Pravda.Ru: "إن إساءة استخدام الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة والدهون المتحولة الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في مستويات الكوليسترول في الدم".

وأشار كابانوف إلى أنه يمكنك حماية نفسك من التراكم المفرط للكوليسترول في الدم إذا قمت بالتحكم في كمية الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والألبان في قائمتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تجنب السكر يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، لأن الاستهلاك اليومي للسكر هو أحد العوامل الشائعة التي تفسر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، في العالم الحديث، يعتبر السكر في الواقع عادة سيئة، ولا يسبب سوى ضرر للجسم

وشدد كابانوف على أنه عندما يحتوي النظام الغذائي اليومي للشخص على العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة والسكر، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالكوليسترول، نصحني أخصائي التغذية بتغيير نظامي الغذائي لتقليل مستواه في الدم.

من الضروري التخلي تمامًا عن المشروبات السكرية والأطعمة الحلوة الزائدة ومنتجات الكربوهيدرات السريعة وتقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان من المهم بشكل خاص إضافة الأطعمة البروتينية النباتية إلى نظامك الغذائي.

ما هو الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليسترول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليستيرول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه. باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليستيرول المرتفع.